盤後速報 - 嘉里大榮(2608)下週(6月18日)除息2.6元，預估參考價42.45元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
嘉里大榮(2608-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(6月11日)收盤價45.05元計算，預估參考價為42.45元，息值合計為2.6元，股息殖利率5.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
嘉里大榮(2608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業。倉儲業務、快遞業務、宅配業務。冷凍車、冷凍櫃、冷凍庫出租業務及商品分類配送處理業務。近5日股價下跌0.33%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|45.05
|2.6
|5.77%
|0.0
|2023/07/13
|38.5
|1.65
|4.29%
|0.0
|2022/07/06
|39.9
|1.65
|4.14%
|0.0
|2021/08/05
|56.2
|1.68
|2.99%
|0.0
|2020/07/08
|41.65
|1.45
|3.48%
|0.0
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