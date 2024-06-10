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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉里大榮(2608)下週(6月18日)除息2.6元，預估參考價42.45元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

嘉里大榮(2608-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(6月11日)收盤價45.05元計算，預估參考價為42.45元，息值合計為2.6元，股息殖利率5.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉里大榮(2608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業。倉儲業務、快遞業務、宅配業務。冷凍車、冷凍櫃、冷凍庫出租業務及商品分類配送處理業務。近5日股價下跌0.33%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 45.05 2.6 5.77% 0.0
2023/07/13 38.5 1.65 4.29% 0.0
2022/07/06 39.9 1.65 4.14% 0.0
2021/08/05 56.2 1.68 2.99% 0.0
2020/07/08 41.65 1.45 3.48% 0.0

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集中市場加權指數21792.12-0.30%
嘉里大榮45.05-0.99%

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