新創公司Raspberry Pi成為少數在英國IPO的科技股

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:59

英國科技新創公司 Raspberry Pi 將於周二 (11 日) 透過 IPO 籌集 1.66 億英鎊 (2.112 億美元)，成為少見在倫敦新上市的科技公司。

Raspberry Pi 生產微型單板電腦，其股票定價為每股 280 便士。根據其股票定價，該公司的估值約為 5.416 億英鎊。

雖然相對於其他科技公司規模較小，但此次 IPO 可能會為陷入困境的倫敦證券交易所注入活力，倫敦交易所過去較不受到科技公司青睞。

軟銀旗下的晶片設計公司 Arm 總部位於英國，但去年選擇在美國上市。

Raspberry Pi 得到了包括 Arm 和索尼在內，許多知名行業巨頭的支持。去年，索尼的子公司索尼半導體解決方案 (Sony Semiconductor Solutions) 向這家英國新創公司投資了一筆數額不詳的資金。

Raspberry Pi 執行長 Eben Upton 於 2012 年成立了這家公司，旨在讓年輕人更容易接觸電腦。其單板電腦可用於多種用途，但該公司表示，其 72% 的銷量瞄準了工業市場，例如在工廠中使用。