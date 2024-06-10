鉅亨速報 - Factset 最新調查：大全新能源ADR(DQ-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為25.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:11
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對大全新能源ADR(DQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.09元下修至0.79元，其中最高估值3.72元，最低估值-1.57元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.72(3.9)
|8.45
|7.84
|最低值
|-1.57(-1.57)
|1.01
|2.36
|平均值
|1.41(1.83)
|4.21
|4.99
|中位數
|0.79(2.09)
|4.16
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24.54億
|32.40億
|31.10億
|最低值
|18.86億
|22.34億
|24.16億
|平均值
|21.16億
|27.12億
|28.56億
|中位數
|20.06億
|26.47億
|30.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.45
|1.80
|10.15
|24.00
|5.75
|營業收入
|3.50億
|6.76億
|16.79億
|46.08億
|23.08億
詳細資訊請看美股內頁：
大全新能源ADR(DQ-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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