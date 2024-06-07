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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：大全新能源ADR(DQ-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為24.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:11

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對大全新能源ADR(DQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.15元下修至2.09元，其中最高估值3.9元，最低估值-1.57元，預估目標價為24.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.9(3.9)8.457.84
最低值-1.57(-1.57)1.012.36
平均值1.83(2.02)4.325.37
中位數2.09(3.15)4.255.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值24.54億32.40億35.84億
最低值18.86億22.34億24.16億
平均值21.70億27.10億30.38億
中位數21.22億26.73億30.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.451.8010.1524.005.75
營業收入3.50億6.76億16.79億46.08億23.08億

詳細資訊請看美股內頁：
大全新能源ADR(DQ-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDQ

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