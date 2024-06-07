search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 德記(5902)下週(6月17日)除息1.5元，預估參考價32.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

德記(5902-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月7日)收盤價34.05元計算，預估參考價為32.55元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

德記(5902-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為通路銷售及物流服務事業。品牌及產品代理事業。近5日股價下跌0.15%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 34.05 1.5 4.41% 0.0
2023/07/04 41.3 1.5 3.63% 0.0
2022/06/14 29.0 1.2 4.14% 0.0
2002/10/02 9.1000004 0.5 5.49% 0.0
2001/06/21 8.1000004 0.8 9.88% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數21858.38-0.20%
德記34.050.00%

相關權證

加權指數法興 槓桿29.25
加權指數法興 槓桿23.59




Empty