盤後速報 - 德記(5902)下週(6月17日)除息1.5元，預估參考價32.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
德記(5902-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月7日)收盤價34.05元計算，預估參考價為32.55元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
德記(5902-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為通路銷售及物流服務事業。品牌及產品代理事業。近5日股價下跌0.15%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|34.05
|1.5
|4.41%
|0.0
|2023/07/04
|41.3
|1.5
|3.63%
|0.0
|2022/06/14
|29.0
|1.2
|4.14%
|0.0
|2002/10/02
|9.1000004
|0.5
|5.49%
|0.0
|2001/06/21
|8.1000004
|0.8
|9.88%
|0.0
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