鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.27億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達8.89%
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,697.65美元，24小時漲跌幅+0.63%；以太幣(ETH)現報價格3,693.99美元，24小時漲跌幅+0.43%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.27億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.99億美元；Notcoin(NOT)24小時成交量達3.67億美元。
24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅8.89%；XVS(XVS)24小時漲幅4.46%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅2.63%。
24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅17.9%；TRU(TRU)24小時跌幅16.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅10.8%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅31.1%；愛麗絲(ALICE)近一週漲幅28.4%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅22.3%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅28.8%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅24.7%；ORDI(ORDI)近一週跌幅24.3%。
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