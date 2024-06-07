鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.27億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達8.89%

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 10:15

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅8.89%；XVS(XVS)24小時漲幅4.46%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅2.63%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅17.9%；TRU(TRU)24小時跌幅16.1%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅10.8%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅31.1%；愛麗絲(ALICE)近一週漲幅28.4%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅22.3%。