盤中速報 - 車厘子大漲10.49%，報0.1295美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:05
車厘子(CHZ)在過去 24 小時內漲幅超過10.49%，最新價格0.1295美元，總成交量達0.31億美元，總市值11.54億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：0.1322美元，近 1 日最低價：0.1172美元，流通供給量：8,888,289,967。
Chiliz（CHZ）是體育和娛樂的領先數字貨幣，為全球首個基於區塊鏈的粉絲參與和獎勵平臺Socios.com提供支援。該公司於2018年在馬耳他成立，其願景是彌合主動和被動粉絲之間的鴻溝，為成千上萬的體育迷提供“粉絲代幣”，作為代幣化的影響力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.12%
- 近 1 月：-8.37%
- 近 3 月：-24.19%
- 近 6 月：+30.05%
- 今年以來：+30.83%
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