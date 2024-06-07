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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾瓦瓦克斯(NVAX-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為19.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:14

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對諾瓦瓦克斯(NVAX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.5元，其中最高估值1.86元，最低估值-1.21元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.86(1.86)0.182.121.1
最低值-1.21(-1.21)-2.18-1.48-1.02
平均值0.43(0.42)-0.760.440.04
中位數0.5(0.49)-0.170.670.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.32億12.00億6.86億7.88億
最低值8.10億5,000萬3.36億4.24億
平均值9.87億5.52億5.32億6.06億
中位數10.03億5.02億5.76億6.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.51-7.27-23.44-8.42-5.41
營業收入1,866萬4.76億11.46億19.82億9.84億

詳細資訊請看美股內頁：
諾瓦瓦克斯(NVAX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVAX

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