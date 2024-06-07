鉅亨速報 - Factset 最新調查：Edgewise Therapeutics Inc(EWTX-US)EPS預估下修至-1.5元，預估目標價為31.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:12
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Edgewise Therapeutics Inc(EWTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.47元下修至-1.5元，其中最高估值-1.32元，最低估值-2.2元，預估目標價為31.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.32(-1.32)
|-1.41
|-1.36
|-1.1
|最低值
|-2.2(-2.2)
|-2.79
|-2.66
|-2.7
|平均值
|-1.58(-1.55)
|-1.98
|-1.9
|-1.75
|中位數
|-1.5(-1.47)
|-2
|-1.84
|-1.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.00
|0.00
|2,500萬
|1.83億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|4,407萬
|平均值
|0.00
|0.00
|1,533萬
|1.06億
|中位數
|0.00
|0.00
|2,100萬
|9,794萬
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|-1.14
|-1.26
|-1.57
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Edgewise Therapeutics Inc(EWTX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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