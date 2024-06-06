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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Edgewise Therapeutics Inc(EWTX-US)EPS預估下修至-1.5元，預估目標價為31.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 20:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Edgewise Therapeutics Inc(EWTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.47元下修至-1.5元，其中最高估值-1.32元，最低估值-2.2元，預估目標價為31.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.32(-1.32)-1.41-1.36-1.1
最低值-2.2(-2.2)-2.79-2.66-2.7
平均值-1.58(-1.55)-1.98-1.9-1.75
中位數-1.5(-1.47)-2-1.84-1.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.000.002,500萬1.83億
最低值0.000.000.004,407萬
平均值0.000.001,533萬1.06億
中位數0.000.002,100萬9,794萬

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-----1.14-1.26-1.57
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Edgewise Therapeutics Inc(EWTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEWTX

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