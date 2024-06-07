鉅亨速報 - Factset 最新調查：Semtech Corp.(SMTC-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為50.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:12
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Semtech Corp.(SMTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值1.15元，最低估值0.55元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|1.15(1.15)
|2.5
|最低值
|0.55(0.34)
|1.22
|平均值
|0.7(0.66)
|1.65
|中位數
|0.62(0.61)
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|9.27億
|12.98億
|最低值
|8.72億
|9.97億
|平均值
|8.87億
|10.70億
|中位數
|8.83億
|10.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.47
|0.91
|1.92
|0.96
|-17.03
|營業收入
|5.48億
|5.95億
|7.41億
|7.57億
|8.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Semtech Corp.(SMTC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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