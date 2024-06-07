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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Semtech Corp.(SMTC-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為50.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Semtech Corp.(SMTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值1.15元，最低估值0.55元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值1.15(1.15)2.5
最低值0.55(0.34)1.22
平均值0.7(0.66)1.65
中位數0.62(0.61)1.56

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值9.27億12.98億
最低值8.72億9.97億
平均值8.87億10.70億
中位數8.83億10.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.470.911.920.96-17.03
營業收入5.48億5.95億7.41億7.57億8.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Semtech Corp.(SMTC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMTC

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