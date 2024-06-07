鉅亨速報 - Factset 最新調查：Beam Therapeutics Inc(BEAM-US)EPS預估下修至-4.89元，預估目標價為50.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:13
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Beam Therapeutics Inc(BEAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.8元下修至-4.89元，其中最高估值-3.87元，最低估值-5.15元，預估目標價為50.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.87(-3.87)
|-3.3
|-2.76
|-3.26
|最低值
|-5.15(-5.15)
|-5.65
|-6.24
|-6.04
|平均值
|-4.75(-4.74)
|-4.76
|-4.75
|-4.72
|中位數
|-4.89(-4.8)
|-4.92
|-5.18
|-4.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8,000萬
|1.10億
|1.60億
|1.01億
|最低值
|700萬
|0.00
|0.00
|3,009萬
|平均值
|5,009萬
|5,221萬
|5,774萬
|6,617萬
|中位數
|5,000萬
|4,400萬
|3,817萬
|6,700萬
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-4.19
|-5.77
|-4.13
|-1.72
|營業收入
|2萬
|2萬
|5,184萬
|6,092萬
|3.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Beam Therapeutics Inc(BEAM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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