search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Beam Therapeutics Inc(BEAM-US)EPS預估下修至-4.89元，預估目標價為50.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Beam Therapeutics Inc(BEAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.8元下修至-4.89元，其中最高估值-3.87元，最低估值-5.15元，預估目標價為50.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.87(-3.87)-3.3-2.76-3.26
最低值-5.15(-5.15)-5.65-6.24-6.04
平均值-4.75(-4.74)-4.76-4.75-4.72
中位數-4.89(-4.8)-4.92-5.18-4.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8,000萬1.10億1.60億1.01億
最低值700萬0.000.003,009萬
平均值5,009萬5,221萬5,774萬6,617萬
中位數5,000萬4,400萬3,817萬6,700萬

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---4.19-5.77-4.13-1.72
營業收入2萬2萬5,184萬6,092萬3.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Beam Therapeutics Inc(BEAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEAM

相關行情
台股首頁我要存股

Beam Therapeutics Inc24.07-1.72%




Empty