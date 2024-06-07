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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Werner企業(WERN-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為38.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:12

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Werner企業(WERN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.2元，其中最高估值1.85元，最低估值0.77元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.85(1.85)3.44.32
最低值0.77(0.96)1.52.45
平均值1.21(1.24)2.183.1
中位數1.2(1.23)2.152.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值32.81億35.68億37.77億
最低值30.81億32.35億34.51億
平均值31.70億33.80億36.21億
中位數31.83億33.59億36.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.382.443.823.741.76
營業收入24.64億23.72億27.34億32.90億32.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Werner企業(WERN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWERN

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