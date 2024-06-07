鉅亨速報 - Factset 最新調查：Werner企業(WERN-US)EPS預估下修至1.2元，預估目標價為38.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Werner企業(WERN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.2元，其中最高估值1.85元，最低估值0.77元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.85(1.85)
|3.4
|4.32
|最低值
|0.77(0.96)
|1.5
|2.45
|平均值
|1.21(1.24)
|2.18
|3.1
|中位數
|1.2(1.23)
|2.15
|2.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32.81億
|35.68億
|37.77億
|最低值
|30.81億
|32.35億
|34.51億
|平均值
|31.70億
|33.80億
|36.21億
|中位數
|31.83億
|33.59億
|36.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.38
|2.44
|3.82
|3.74
|1.76
|營業收入
|24.64億
|23.72億
|27.34億
|32.90億
|32.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Werner企業(WERN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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