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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apogee Therapeutics Inc.(APGE-US)EPS預估上修至-2.62元，預估目標價為84.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:12

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Apogee Therapeutics Inc.(APGE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.67元上修至-2.62元，其中最高估值-2.21元，最低估值-3.15元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.21(-2.21)-2.38-2.66-2.9
最低值-3.15(-3.15)-5.51-6.89-8.47
平均值-2.6(-2.6)-3.24-4.1-5.02
中位數-2.62(-2.67)-3.01-3.5-3.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.000.000.000.00
最低值0.000.000.000.00
平均值0.000.000.000.00
中位數0.000.000.000.00

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS----
營業收入0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Apogee Therapeutics Inc.(APGE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPGE

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