鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apogee Therapeutics Inc.(APGE-US)EPS預估上修至-2.62元，預估目標價為84.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Apogee Therapeutics Inc.(APGE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.67元上修至-2.62元，其中最高估值-2.21元，最低估值-3.15元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.21(-2.21)
|-2.38
|-2.66
|-2.9
|最低值
|-3.15(-3.15)
|-5.51
|-6.89
|-8.47
|平均值
|-2.6(-2.6)
|-3.24
|-4.1
|-5.02
|中位數
|-2.62(-2.67)
|-3.01
|-3.5
|-3.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|中位數
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|營業收入
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Apogee Therapeutics Inc.(APGE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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