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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Thor工業(THO-US)EPS預估下修至4.62元，預估目標價為100.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:14

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Thor工業(THO-US)做出2024年EPS預估：中位數由5元下修至4.62元，其中最高估值5.27元，最低估值4.5元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.27(5.27)89.35
最低值4.5(4.57)6.477.72
平均值4.74(4.92)7.078.71
中位數4.62(5)6.879

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值101.89億115.02億116.47億
最低值98.37億100.22億106.02億
平均值100.12億106.37億111.30億
中位數100.06億105.52億112.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.474.0211.8520.596.95
營業收入78.65億81.68億123.17億163.13億111.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Thor工業(THO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTHO

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