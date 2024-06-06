鉅亨速報 - Factset 最新調查：Thor工業(THO-US)EPS預估下修至4.62元，預估目標價為100.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:14
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Thor工業(THO-US)做出2024年EPS預估：中位數由5元下修至4.62元，其中最高估值5.27元，最低估值4.5元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.27(5.27)
|8
|9.35
|最低值
|4.5(4.57)
|6.47
|7.72
|平均值
|4.74(4.92)
|7.07
|8.71
|中位數
|4.62(5)
|6.87
|9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|101.89億
|115.02億
|116.47億
|最低值
|98.37億
|100.22億
|106.02億
|平均值
|100.12億
|106.37億
|111.30億
|中位數
|100.06億
|105.52億
|112.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.47
|4.02
|11.85
|20.59
|6.95
|營業收入
|78.65億
|81.68億
|123.17億
|163.13億
|111.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Thor工業(THO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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