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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Playa Hotels & Resorts N.V.(PLYA-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為12.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:13

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Playa Hotels & Resorts N.V.(PLYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.58元，其中最高估值0.61元，最低估值0.51元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.61(0.61)0.740.88
最低值0.51(0.49)0.410.86
平均值0.57(0.55)0.60.87
中位數0.58(0.55)0.610.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.94億10.65億11.19億
最低值9.20億8.77億9.75億
平均值9.55億9.46億10.47億
中位數9.53億9.35億10.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.03-1.98-0.550.340.36
營業收入6.36億2.73億5.35億8.56億9.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Playa Hotels & Resorts N.V.(PLYA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLYA

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Playa Hotels & Resorts N.V.8.570.94%




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