鉅亨速報 - Factset 最新調查：Playa Hotels & Resorts N.V.(PLYA-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為12.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:13
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Playa Hotels & Resorts N.V.(PLYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.58元，其中最高估值0.61元，最低估值0.51元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.61(0.61)
|0.74
|0.88
|最低值
|0.51(0.49)
|0.41
|0.86
|平均值
|0.57(0.55)
|0.6
|0.87
|中位數
|0.58(0.55)
|0.61
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.94億
|10.65億
|11.19億
|最低值
|9.20億
|8.77億
|9.75億
|平均值
|9.55億
|9.46億
|10.47億
|中位數
|9.53億
|9.35億
|10.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.03
|-1.98
|-0.55
|0.34
|0.36
|營業收入
|6.36億
|2.73億
|5.35億
|8.56億
|9.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Playa Hotels & Resorts N.V.(PLYA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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