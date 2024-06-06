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鉅亨速報

盤後速報 - 德律(3030)下週(6月14日)除息3.3元，預估參考價164.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05

德律(3030-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

以今日(6月7日)收盤價168.00元計算，預估參考價為164.7元，息值合計為3.3元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

德律(3030-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。近5日股價下跌4.53%，集中市場加權指數上漲2.52%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/14 168.00 3.3 1.96% 0.0
2023/06/15 64.0 4.5 7.03% 0.0
2022/06/10 66.8 3.3 4.94% 0.0
2021/07/22 59.0 3.3 5.59% 0.0
2020/06/11 59.2 3.3 5.57% 0.0

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