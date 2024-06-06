盤後速報 - 德律(3030)下週(6月14日)除息3.3元，預估參考價164.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05
德律(3030-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
以今日(6月7日)收盤價168.00元計算，預估參考價為164.7元，息值合計為3.3元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
德律(3030-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。近5日股價下跌4.53%，集中市場加權指數上漲2.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/14
|168.00
|3.3
|1.96%
|0.0
|2023/06/15
|64.0
|4.5
|7.03%
|0.0
|2022/06/10
|66.8
|3.3
|4.94%
|0.0
|2021/07/22
|59.0
|3.3
|5.59%
|0.0
|2020/06/11
|59.2
|3.3
|5.57%
|0.0
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