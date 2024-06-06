營收速報 - 玉晶光(3406)5月營收15.55億元年增率高達110.99％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16
今年1-5月累計營收為86.68億元，累計年增率79.19%。
最新價為553元，近5日股價上漲2.04%，相關光 電 業上漲0.81%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+522 張
- 外資買賣超：-651 張
- 投信買賣超：+497 張
- 自營商買賣超：+676 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|15.55億
|111%
|-17%
|24/4
|18.76億
|143%
|-4%
|24/3
|19.60億
|86%
|48%
|24/2
|13.29億
|43%
|-32%
|24/1
|19.48億
|45%
|7%
|23/12
|18.20億
|25%
|-27%
玉晶光(3406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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