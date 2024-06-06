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鉅亨速報

營收速報 - 玉晶光(3406)5月營收15.55億元年增率高達110.99％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16

玉晶光(3406-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣15.55億元，年增率110.99%，月增率-17.12%。

今年1-5月累計營收為86.68億元，累計年增率79.19%。

最新價為553元，近5日股價上漲2.04%，相關光 電 業上漲0.81%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+522 張
  • 外資買賣超：-651 張
  • 投信買賣超：+497 張
  • 自營商買賣超：+676 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 15.55億 111% -17%
24/4 18.76億 143% -4%
24/3 19.60億 86% 48%
24/2 13.29億 43% -32%
24/1 19.48億 45% 7%
23/12 18.20億 25% -27%

玉晶光(3406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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