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鉅亨速報

營收速報 - 志聖(2467)5月營收3.97億元年增率高達31.33％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15

志聖(2467-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣3.97億元，年增率31.33%，月增率-6.68%。

今年1-5月累計營收為19.03億元，累計年增率30.5%。

最新價為129.5元，近5日股價下跌-3.32%，相關零組件業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1693 張
  • 外資買賣超：-1556 張
  • 投信買賣超：-126 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 3.97億 31% -7%
24/4 4.26億 125% -3%
24/3 4.41億 30% 60%
24/2 2.76億 -12% -24%
24/1 3.63億 16% 6%
23/12 3.42億 -20% -17%

志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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