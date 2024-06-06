營收速報 - 志聖(2467)5月營收3.97億元年增率高達31.33％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15
今年1-5月累計營收為19.03億元，累計年增率30.5%。
最新價為129.5元，近5日股價下跌-3.32%，相關零組件業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1693 張
- 外資買賣超：-1556 張
- 投信買賣超：-126 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|3.97億
|31%
|-7%
|24/4
|4.26億
|125%
|-3%
|24/3
|4.41億
|30%
|60%
|24/2
|2.76億
|-12%
|-24%
|24/1
|3.63億
|16%
|6%
|23/12
|3.42億
|-20%
|-17%
志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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