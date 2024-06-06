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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coursera Inc(COUR-US)EPS預估下修至0.2元，預估目標價為15.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Coursera Inc(COUR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.21元下修至0.2元，其中最高估值0.25元，最低估值0.06元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.25(0.25)0.390.51
最低值0.06(0.06)0.120.24
平均值0.18(0.18)0.270.38
中位數0.2(0.21)0.310.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值7.37億8.49億9.84億
最低值6.97億7.80億8.74億
平均值7.02億7.96億9.12億
中位數7.00億7.95億8.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-----1.28-1.21-0.77
營業收入1.84億2.94億4.15億5.24億6.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Coursera Inc(COUR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOUR

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