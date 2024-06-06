鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coursera Inc(COUR-US)EPS預估下修至0.2元，預估目標價為15.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Coursera Inc(COUR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.21元下修至0.2元，其中最高估值0.25元，最低估值0.06元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.25(0.25)
|0.39
|0.51
|最低值
|0.06(0.06)
|0.12
|0.24
|平均值
|0.18(0.18)
|0.27
|0.38
|中位數
|0.2(0.21)
|0.31
|0.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.37億
|8.49億
|9.84億
|最低值
|6.97億
|7.80億
|8.74億
|平均值
|7.02億
|7.96億
|9.12億
|中位數
|7.00億
|7.95億
|8.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|-1.28
|-1.21
|-0.77
|營業收入
|1.84億
|2.94億
|4.15億
|5.24億
|6.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Coursera Inc(COUR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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