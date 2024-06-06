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鉅亨速報

營收速報 - 百一(6152)5月營收2.96億元年增率高達94.91％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:16

百一(6152-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.96億元，年增率94.91%，月增率63.17%。

今年1-5月累計營收為8.30億元，累計年增率-8.65%。

最新價為11.05元，近5日股價下跌-3.98%，相關通信網路上漲1.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-231 張
  • 外資買賣超：-238 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.96億 95% 63%
24/4 1.82億 -5% 19%
24/3 1.52億 -37% 31%
24/2 1.16億 -39% 41%
24/1 8,259萬 -36% -47%
23/12 1.56億 -57% -5%

百一(6152-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業。無線通信機械器材製造業。電信管制射頻器材製造業及輸入業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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