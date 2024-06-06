營收速報 - 百一(6152)5月營收2.96億元年增率高達94.91％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:16
今年1-5月累計營收為8.30億元，累計年增率-8.65%。
最新價為11.05元，近5日股價下跌-3.98%，相關通信網路上漲1.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-231 張
- 外資買賣超：-238 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.96億
|95%
|63%
|24/4
|1.82億
|-5%
|19%
|24/3
|1.52億
|-37%
|31%
|24/2
|1.16億
|-39%
|41%
|24/1
|8,259萬
|-36%
|-47%
|23/12
|1.56億
|-57%
|-5%
百一(6152-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業。無線通信機械器材製造業。電信管制射頻器材製造業及輸入業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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