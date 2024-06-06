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鉅亨速報

營收速報 - 國建(2501)5月營收11.34億元年增率高達57.07％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:30

國建(2501-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣11.34億元，年增率57.07%，月增率-34.01%。

今年1-5月累計營收為99.00億元，累計年增率133.26%。

最新價為37.3元，近5日股價上漲4.9%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7380 張
  • 外資買賣超：+4628 張
  • 投信買賣超：+3163 張
  • 自營商買賣超：-411 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 11.34億 57% -34%
24/4 17.19億 166% -47%
24/3 32.39億 256% 75%
24/2 18.48億 86% -6%
24/1 19.61億 102% -50%
23/12 39.02億 80% 164%

國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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