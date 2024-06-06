營收速報 - 亞翔(6139)5月營收58.07億元年增率高達109.91％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:16
今年1-5月累計營收為315.67億元，累計年增率122.87%。
最新價為222.5元，近5日股價下跌-3.26%，相關其他電子上漲0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2896 張
- 外資買賣超：-4153 張
- 投信買賣超：+1336 張
- 自營商買賣超：-79 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|58.07億
|110%
|-14%
|24/4
|67.85億
|114%
|-3%
|24/3
|70.08億
|143%
|35%
|24/2
|51.95億
|74%
|-23%
|24/1
|67.73億
|189%
|-19%
|23/12
|83.15億
|105%
|-8%
亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇