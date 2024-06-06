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鉅亨速報

營收速報 - 群益證(6005)5月營收14.25億元年增率高達58.19％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:16

群益證(6005-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣14.25億元，年增率58.19%，月增率11.11%。

今年1-5月累計營收為67.20億元，累計年增率49.46%。

最新價為24.3元，近5日股價上漲2.94%，相關金融保險上漲2.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-12950 張
  • 外資買賣超：-32646 張
  • 投信買賣超：+19696 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 14.25億 58% 11%
24/4 12.83億 68% -18%
24/3 15.59億 45% 27%
24/2 12.27億 35% 0%
24/1 12.26億 45% -13%
23/12 14.02億 69% 9%

群益證(6005-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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