抗夏日電價！能源署推動「-1度電行動」幫你省錢又抽獎

6 月到 9 月的電費計算是以台電「夏月電價」計算，夏日來臨，氣溫攀升，要如何過得舒適又能省電？經濟部能源署推動「節能月 - 1 度電行動」，號召民眾清洗冷氣濾網、使用高效率 LED 燈具等日常生活微小改變，一起挑戰家戶日省一度電。



為鼓勵民眾參與，能源署 6 月起特別在 Energypark 節能園區臉書粉絲團，推出「節能月 - 1 度電行動」，只要完成指定節能任務，就有機會抽中包括超商禮券、冰淇淋或咖啡商品券等好禮，獎品總數超過 300 個，今年夏天就讓我們一起從小處著手改變，輕輕鬆鬆省下 1 度電！



能源署表示，推動「節能月 - 1 度電行動」是希望不影響生活品質，透過微小改變達到省電。尤其日常生活中有很多小地方較容易被忽略，例如定期清洗冷氣濾網，加上冷氣設定溫度提高 1°C，每天就可省下近１度電；或是儲備型電熱水器等裝置加裝定時器，不使用時關閉也能省下 1 度電，另外像是使用具開關的延長線進行電源管理，出門時隨手關閉不使用電器電源等，也能積少成多，省下不必要的用電浪費。



為傳達用電習慣的微小改變，也能省電的觀念，能源署今年度與微縮模型藝術家鄭鴻展攜手合作宣傳短片，將節能議題與藝術結合，透過微縮模型的拍攝手法，傳遞節能觀念與手法。



能源署為讓民眾知道家庭節能該怎麼做，特別建置專屬網頁，提供生活用電資訊、家電清潔教學、家庭省電妙招、科普圖卡與節能影音，讓民眾能輕鬆掌握省電資訊；也建議可以先從檢視電費單、盤點家中電器和用電習慣開始，找出改善的方式，例如：汰換老舊家電與使用高效率燈具等，都是有效的省電良方。



除此之外，6 月起「節能月 - 1 度電行動」系列活動，還包括結合教育資源於學校辦理能源教育週，透過節能學習單引導學生學習正確用電及節電資訊；6-8 月期間，每週由在地節能志工辦理省電系列講座，分享節能減碳觀念和小撇步；同時號召節能標竿產業，舉辦 6 場節能觀摩研討會，分享節能措施並實地觀摩，加速產業單位落實節能。



能源署最後強調，配合 2050 淨零轉型政策，政府將繼續推動多元節電推廣活動，引導國人由生活做起，並協力地方接續辦理「縣市節電夥伴計畫」，推動志工培訓、推廣活動等系列工作，希望透過大眾共同努力，實現節能減碳目標，為地球永續盡一份力量。



更多「節能月 - 1 度電行動」活動詳情及產業標竿觀摩會報名資訊，歡迎上網查詢「節約能源園區」https://www.energypark.org.tw/。