非農數據公佈比特幣力守7萬大關 專家指突破「這價位」將大幅強彈
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 10:32
在突破 7.1 萬美元大關後，比特幣 (BTC) 今 (7) 日在美國 5 月非農就業報告公佈前雖小幅回落，但持續力守 7 萬美元，以太幣(ETH) 也跌破 3800 美元，專家認為，比特幣正徘徊在一個可能引發大規模反彈的關鍵價格點的邊緣。
知名加密貨幣分析師 Willy Woo 說，隨著比特幣周三 (5 日) 飆破 7.1 萬美元，逼近關鍵的 7.2 萬美元大關，若突破這一價位可能會引發一連串的清算，有可能突破 7.5 萬美元的心理障礙，創下歷史新高。
Woo 在 X 平台上表示，觸及 7.2 萬美元是啟動一連串軋空的導火線，15 億美元的空頭部位準備平倉，最高可達 7.5 萬美元，創下歷史新高。
此外，有專家認為，即便現貨 ETF 的批准對加密貨幣漲勢有所助益，但事實上，此舉僅凸顯華爾街為應對去中心化金融 (DeFi) 威脅所採取的行動。
Strategy 執行長雷曼 · 古爾曼近日撰文指出，事實上，加密貨幣行業長期以來一直質疑現貨比特幣 ETF 的必要性或有效性，因為人們只透過 ETF 接觸到比特幣價格，並未擁有比特幣，比特幣現貨 ETF 之所以出現，證明金融公司擔心數位貨幣對自身業務模式產生影響。
古爾曼認為，這一情況類似於各國央行迅速採用數字貨幣 (CBDC)，因為他們擔心去中心化數位貨幣恐造成全球經濟中的權力和控制力的喪失。華爾街需要比特幣的程度，勝過比特幣需要華爾街。
華爾街金融家的態度也在改變。摩根大通執行長戴蒙近來將比特幣比喻為吸煙，稱其為一種詐欺行為，但又表示不會阻止想擁有比特幣的人的權利，甚至預測比特幣將達 100 萬美元，這與他昔日發言自相矛盾。
戴蒙態度轉變主要有兩大原因，一是曾經歷 1980 年代股市數位化，當時那斯達克推出，二是希望盡可能推遲向去中心化金融的過渡，以便與忠實客戶保持長期關係。
目前，傳統金融機構希望創建各種可將比特幣作為另類投資資產的基金，因其在利潤高但波動性低的市場中運作良好。
One Fund 執行長 Michael Willis 表示：未來會有許多混合基金推出，其策略是利用美債或其他風險較低資產來彌補比特幣波動性。未來 10 年，比特幣將成為華爾街最受關注的詞，華爾街已經進入了比特幣時代。
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