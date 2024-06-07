非農數據公佈比特幣力守7萬大關 專家指突破「這價位」將大幅強彈

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 10:32

在突破 7.1 萬美元大關後，比特幣 (BTC) 今 (7) 日在美國 5 月非農就業報告公佈前雖小幅回落，但持續力守 7 萬美元，以太幣(ETH) 也跌破 3800 美元，專家認為，比特幣正徘徊在一個可能引發大規模反彈的關鍵價格點的邊緣。

知名加密貨幣分析師 Willy Woo 說，隨著比特幣周三 (5 日) 飆破 7.1 萬美元，逼近關鍵的 7.2 萬美元大關，若突破這一價位可能會引發一連串的清算，有可能突破 7.5 萬美元的心理障礙，創下歷史新高。

Woo 在 X 平台上表示，觸及 7.2 萬美元是啟動一連串軋空的導火線，15 億美元的空頭部位準備平倉，最高可達 7.5 萬美元，創下歷史新高。

根據 CoinMarketCap 數據，比特幣本周上漲約 4.8%，這一漲勢推升市場對比特幣恐飆漲至歷史新高的預期。

此外，有專家認為，即便現貨 ETF 的批准對加密貨幣漲勢有所助益，但事實上，此舉僅凸顯華爾街為應對去中心化金融 (DeFi) 威脅所採取的行動。

Strategy 執行長雷曼 · 古爾曼近日撰文指出，事實上，加密貨幣行業長期以來一直質疑現貨比特幣 ETF 的必要性或有效性，因為人們只透過 ETF 接觸到比特幣價格，並未擁有比特幣，比特幣現貨 ETF 之所以出現，證明金融公司擔心數位貨幣對自身業務模式產生影響。

華爾街金融家的態度也在改變。摩根大通執行長戴蒙近來將比特幣比喻為吸煙，稱其為一種詐欺行為，但又表示不會阻止想擁有比特幣的人的權利，甚至預測比特幣將達 100 萬美元，這與他昔日發言自相矛盾。

戴蒙態度轉變主要有兩大原因，一是曾經歷 1980 年代股市數位化，當時那斯達克推出，二是希望盡可能推遲向去中心化金融的過渡，以便與忠實客戶保持長期關係。