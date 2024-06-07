日系車普遍降價 依然救不回中國銷量

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-07 08:58

上月底豐田皇冠陸放換代車型上市，配置升級，比舊款官方指導價最多降人民幣（下同）3.4 萬元，加上限時權益最多降近 5 萬元。

更早之前上市的第九代豐田凱美瑞，則是將起售價下探至 17.18 萬元，上市三個月後，官方宣布再次降價。

據《界面新聞》周四（6 日）報導，對以高保值率著稱的日系品牌來說，這種降幅遠超以往。過去日系車換代時，舊款車會大幅降價，以快速清理庫存，為新車上市做準備，但新車上市不久就迅速降價的情況很罕見。

過去一個月，日系品牌普遍調降在中國市場的售價，豐田凱美瑞、豐田卡羅拉、本田雅閣、日產軒逸、日產天籟等熱銷車型終端優惠介於 2 至 6 萬元。

一位日產銷售人員表示，軒逸經典款目前裸車僅 6 萬多元，這還不算分期貸款優惠。另一位豐田銷售人員說，新款凱美瑞到店可談到 14 萬元以下。

一位相關從業人員表示，凱美瑞換代後，儘管價格降至 20 萬元以下，並著重提升智慧化配置，但實際銷售非常平淡，與上代凱美瑞相去甚遠。

第三方平台統計數據顯示，今年 4 月凱美瑞銷量為 9,182 輛，較去年同期銳減 47.8%，在日系品牌熱銷車型中屬下滑幅度較大。

上述人士認為，除了中國市場降價形勢和國產新能源的衝擊，更大問題是新一代凱美瑞沒抓住消費者的喜好，「外觀設計不夠好看，可能讓一些老客戶也流失掉了，老客戶流失或許是降價原因之一」。

一位豐田銷售人員坦言：「短期刺激（凱美瑞降價促銷）帶來的反應很難影響下滑的大勢，還是挽回不了銷量問題。」

此外，今年 1～5 月本田在華累計銷量年降 16.7%，其中 5 月銷量為 6.62 萬輛，大幅下降 34.66%。