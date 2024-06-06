盤後速報 - 上奇(6123)下週(6月13日)除息2.9元，預估參考價70.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
上奇(6123-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.9元。
以今日(6月6日)收盤價73.50元計算，預估參考價為70.6元，息值合計為2.9元，股息殖利率3.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
上奇(6123-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊專業軟、硬體銷售與服務。數位印刷設備相關產品銷售與服務。雲端託管及運營服務。近5日股價下跌1.58%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|73.50
|2.9
|3.95%
|0.0
|2023/12/25
|68.2
|1.1
|1.61%
|0.0
|2023/06/14
|72.4
|3.75
|5.18%
|0.0
|2022/12/20
|55.8
|1.2522
|2.24%
|0.0
|2022/06/10
|56.0
|3.3
|5.89%
|0.0
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