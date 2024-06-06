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鉅亨速報

盤後速報 - 上奇(6123)下週(6月13日)除息2.9元，預估參考價70.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

上奇(6123-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.9元。

以今日(6月6日)收盤價73.50元計算，預估參考價為70.6元，息值合計為2.9元，股息殖利率3.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

上奇(6123-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊專業軟、硬體銷售與服務。數位印刷設備相關產品銷售與服務。雲端託管及運營服務。近5日股價下跌1.58%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 73.50 2.9 3.95% 0.0
2023/12/25 68.2 1.1 1.61% 0.0
2023/06/14 72.4 3.75 5.18% 0.0
2022/12/20 55.8 1.2522 2.24% 0.0
2022/06/10 56.0 3.3 5.89% 0.0

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