盤後速報 - 熒茂(4729)下週(6月13日)除息0.5元，預估參考價17.35元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
熒茂(4729-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月6日)收盤價17.85元計算，預估參考價為17.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
熒茂(4729-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造，銷售及進出口業務。近5日股價上漲0.84%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|17.85
|0.5
|2.8%
|0.0
|2023/06/20
|17.8
|0.5
|2.81%
|0.0
|2009/06/04
|40.799999
|0.5
|1.23%
|0.0
|2008/06/21
|38.619999
|1.0
|0.0%
|0.0
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