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鉅亨速報

盤後速報 - 熒茂(4729)下週(6月13日)除息0.5元，預估參考價17.35元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

熒茂(4729-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月6日)收盤價17.85元計算，預估參考價為17.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

熒茂(4729-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造，銷售及進出口業務。近5日股價上漲0.84%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 17.85 0.5 2.8% 0.0
2023/06/20 17.8 0.5 2.81% 0.0
2009/06/04 40.799999 0.5 1.23% 0.0
2008/06/21 38.619999 1.0 0.0% 0.0

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