盤後速報 - 杏昌(1788)下週(6月14日)除息7元，預估參考價137.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05
杏昌(1788-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(6月7日)收盤價144.00元計算，預估參考價為137.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
杏昌(1788-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材、生化試藥及西藥之買賣業務。近5日股價上漲1.05%，櫃買市場加權指數上漲0.57%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/14
|144.00
|7.0
|4.86%
|0.0
|2023/07/03
|147.0
|7.0
|4.76%
|0.0
|2022/07/19
|158.5
|7.0
|4.42%
|0.0
|2021/08/02
|140.0
|6.7708
|4.84%
|0.0
|2020/07/13
|117.0
|5.999
|5.13%
|0.0
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