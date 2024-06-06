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鉅亨速報

盤後速報 - 杏昌(1788)下週(6月14日)除息7元，預估參考價137.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05

杏昌(1788-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(6月7日)收盤價144.00元計算，預估參考價為137.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率4.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

杏昌(1788-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材、生化試藥及西藥之買賣業務。近5日股價上漲1.05%，櫃買市場加權指數上漲0.57%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/14 144.00 7.0 4.86% 0.0
2023/07/03 147.0 7.0 4.76% 0.0
2022/07/19 158.5 7.0 4.42% 0.0
2021/08/02 140.0 6.7708 4.84% 0.0
2020/07/13 117.0 5.999 5.13% 0.0

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