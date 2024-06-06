前20強逾半在亞洲！上海洋山港第四屆貨櫃港口績效指數蟬聯第一

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-06 10:56

根據世界銀行和標普全球市場情報部門共同編製的最新《全球貨櫃港績效指數 (CPPI)》報告，中國上海洋山港在 2023 年蟬聯榜首位置，前 20 名中有 13 個是東亞或東南亞港口。

排在洋山後的約旦安曼塞拉萊港 (Portof Salalahin Oman) 也保持「榜眼」位置，哥倫比亞卡塔赫納港 (Port of Cartagena) 擠下阿布達比哈利法港 (Khalifa Portin AbuDhabi) 升至第三位，摩洛哥的丹吉爾港 (Tanger) 穩居第四，馬來西亞的丹絨帕拉帕斯港(Port of Tanjung Pelepas 則躋身前五。

報告指出，由於全球逾 8 成貨物貿易經由海運，因此港口的韌性、效率和整體績效對全球市場和經濟發展具有重大影響。

世界銀行首席運輸經濟學家 Martin Humphreys 表示，儘管 2023 年疫情及其後續影響帶來的挑戰進一步緩解，但貨櫃運輸業仍面臨不可預測和動蕩局面，主要港口需要投資於韌性、新技術和綠色基礎設施，以確保全球市場穩定跟航運業的永續發展。

標普全球市場情報總監 Turloch Mooney 也說，貨櫃運輸具有高度相互關聯的性質，這代表一個港口表現不佳所造成的負面影響，可能超出該港口腹地範圍，擾亂整個船期安排，進而導致進出口成本上升，競爭力降低，經濟成長和脫貧進程受到阻礙。本期報告也顯示，地區性干擾對各地港口的績效都產生影響。

上述最新報告對全球 405 個貨櫃港效率進行排名，按貨櫃船在港口停留的時間來衡量效率，在 2023 年完整日曆年度內，船舶停靠超過 18.2 萬次，貨櫃移動量達 2.382 億次，輸送量約達 3.81 億個 20 呎標準貨櫃 (TEU)。

此外，報告中新增 57 個港口，包括愛沙尼亞的穆加港 (Port Muuga)、安曼的杜庫姆港(Port Dukkum)，以及其他幾個重要港口。 印度的主要港口維沙卡派特南港(Port Visakhapatnam) 躋身前 20 名。

美國排名最高的港口是南卡羅來納州的查爾斯頓 (Port of Charleston)，排名第 53 位。