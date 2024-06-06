比特幣持續攻城掠地 泰國、澳洲相繼批准首檔現貨ETF上市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-06 10:09

全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 持續獲得世界採納，泰國與澳洲近日也緊跟著美國跟香港的腳步，核准首檔比特幣現貨 ETF 上市，此舉象徵著該國在加密貨幣市場上的重大突破。

泰國證券交易委員會周二 (5 日) 批准當地資產管理公司 One Asset Management 推出比特幣現貨 ETF「ONE-BTCETFOF-UI」。One Asset Management 的 ETF 是泰國首檔比特幣現貨 ETF，投資風險等級為八級，目標客戶為富人跟機構投資者。

One Asset 表示，ONE-BTCETFOF-UI 將在受監管框架內提供比特幣投資機會，以因應直接擁有帶來的盜竊等風險，該公司將把該基金投資於 11 家全球主要比特幣基金，以確保充足的流動性和安全性。

除 One Asset 外，泰國公司 MFC Asset Management 仍在等待批准比特幣 ETF 產品。

泰國上周三 (5 月 29 日) 推出針對自雇人士與遠距工作者的「數位游牧者」（digital nomad）的新簽證類別。簽證效期將從當前的 60 日大幅延長至 5 年，每次停留最長可達 180 日。該簽證允許他們在該國工作近一年，但有關稅收和收入要求的細節尚不清楚。

泰國的加密貨幣生態系統相當發達，傳統銀行透過設立創投基金和投資加密原生及 AI 初創企業進入這一新興產業，這將進一步推動泰國在加密貨幣採用以及加密貨幣市場發展方面的增長。加密貨幣是受泰國證券交易委員會監管的數位資產，並要求營運商獲得許可證。

泰國效仿美國證交會 (SEC) 做法發行現貨比特幣 ETF 或類似產品。，引發市場濃厚興趣，澳洲跟英國等其他地方也紛紛效仿美國，

澳洲也在泰國批准隔天於周三 (6 日) 宣佈推出首個比特幣現貨 ETF，將在澳洲證交所上市交易，為澳洲投資人提供全新的投資工具。