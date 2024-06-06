太慘烈！印度大選格局丕變股匯債市三殺 Adani集團市值一天蒸發1.36兆
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 09:10
印度股市近日因印度大選格局突變遭逢巨震，總理莫迪雖成功三連任，但他所屬印度人民黨 (BJP) 領導的執政聯盟卻未在大選中取得過半數席次，未來執政恐面臨巨大壓力，與莫迪交好的印度超級富豪 Gautam Adani 旗上市公司連日大跌，Adani 也因此摔下亞洲首富的寶座。
《券商中國》報導，印度股市周三 (5 日) 雖有所反彈，但 Adani 集團股價持續下跌，能源子公司一度暴跌 15%，延續周二 (4 日) 暴跌兩成頹勢，Adani 身家也在暴跌之下，經歷亞洲億萬富豪史上單日最打規模損失紀錄，個人財富光是在周二就蒸發 250 億美元(約 7580 億台幣)，旗下上市公司市值單日更損失 450 億美元(約 1.36 兆台幣)。
印度市場在周二遭遇股債匯三殺局面，印度股指盤中一度暴跌逾 8%，創四年最大跌幅，盧比兌美元 (USDINR) 匯率也創逾一年最大貶幅，印度公債也集體下挫。
全線崩盤之下，Adani 損失尤其慘重，集團旗下 10 家上市公司股票集體跳水，旗艦公司 Adani Enterprises 周二暴跌 19%，Adani Ports & SEZ 跟 Adani Energy Solutions 跌幅更為慘重，分別暴跌 21%、20%。
分析人士指出，Adani 突然暴跌或許是因為市場認定其與總理莫迪的執政前景息息相關。
根據印度選委會周三公佈的第 18 屆國會大選最終計票結果，執政黨 BJP 僅獲得 240 席，未超越半數 272 席，更遠不及總理莫迪喊出的 400 席目標。
值得一提的是，Adani 一度是此次印度大選中的熱門話題，反對派領導人常在競選活動上提到他的名字，有當地媒體更引述知情人士消息報導指出，一群顧問要求 Adani 不要在社群媒體上發佈任何有關選舉結果的資訊，並建議他在新聯邦政府成立前保持沉默。
印度總理莫迪則在周三主持內閣會議後向總統 Draupadi Murmu 提交辭呈，總統接受了莫迪的辭呈，並要求總理和聯邦部長理事會繼續任職，直到新政府成立。
根據印度憲法，一個政黨若未能拿到半數席位則無法單獨組閣，今年選情顯示 BJP 必須依靠其聯盟中至少 3 個政黨共同組閣。這是莫迪任期內 BJP 首次無法單獨組閣。
這將是莫迪政治生涯中第一次領導一個沒有絕對多數席位的政府，在此情況下，將同時面臨組閣跟應對反對派聯盟帶來的挑戰。
分析人士指出，莫迪在即將開啟的任期中將面臨經濟、宗教、地域問題等諸多挑戰，輿論也普遍認為，莫迪在第三任必然面對一條充滿困難和挑戰的執政之路，反對派聯盟拿下超過 230 個議席，勢必會在國會制約莫迪。
- 海外賞屋考察團啟動！專家解析澳洲購屋流程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇