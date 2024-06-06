太慘烈！印度大選格局丕變股匯債市三殺 Adani集團市值一天蒸發1.36兆

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 09:10

印度股市近日因印度大選格局突變遭逢巨震，總理莫迪雖成功三連任，但他所屬印度人民黨 (BJP) 領導的執政聯盟卻未在大選中取得過半數席次，未來執政恐面臨巨大壓力，與莫迪交好的印度超級富豪 Gautam Adani 旗上市公司連日大跌，Adani 也因此摔下亞洲首富的寶座。

《券商中國》報導，印度股市周三 (5 日) 雖有所反彈，但 Adani 集團股價持續下跌，能源子公司一度暴跌 15%，延續周二 (4 日) 暴跌兩成頹勢，Adani 身家也在暴跌之下，經歷亞洲億萬富豪史上單日最打規模損失紀錄，個人財富光是在周二就蒸發 250 億美元(約 7580 億台幣)，旗下上市公司市值單日更損失 450 億美元(約 1.36 兆台幣)。

全線崩盤之下，Adani 損失尤其慘重，集團旗下 10 家上市公司股票集體跳水，旗艦公司 Adani Enterprises 周二暴跌 19%，Adani Ports & SEZ 跟 Adani Energy Solutions 跌幅更為慘重，分別暴跌 21%、20%。

分析人士指出，Adani 突然暴跌或許是因為市場認定其與總理莫迪的執政前景息息相關。

根據印度選委會周三公佈的第 18 屆國會大選最終計票結果，執政黨 BJP 僅獲得 240 席，未超越半數 272 席，更遠不及總理莫迪喊出的 400 席目標。

值得一提的是，Adani 一度是此次印度大選中的熱門話題，反對派領導人常在競選活動上提到他的名字，有當地媒體更引述知情人士消息報導指出，一群顧問要求 Adani 不要在社群媒體上發佈任何有關選舉結果的資訊，並建議他在新聯邦政府成立前保持沉默。

印度總理莫迪則在周三主持內閣會議後向總統 Draupadi Murmu 提交辭呈，總統接受了莫迪的辭呈，並要求總理和聯邦部長理事會繼續任職，直到新政府成立。

根據印度憲法，一個政黨若未能拿到半數席位則無法單獨組閣，今年選情顯示 BJP 必須依靠其聯盟中至少 3 個政黨共同組閣。這是莫迪任期內 BJP 首次無法單獨組閣。

這將是莫迪政治生涯中第一次領導一個沒有絕對多數席位的政府，在此情況下，將同時面臨組閣跟應對反對派聯盟帶來的挑戰。