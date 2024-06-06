普丁稱不在乎誰當選美國總統 拜登、普丁曾通信 談了什麼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-06 09:28

俄羅斯總統普丁周三（5 日）表示，不在乎誰是下一任美國總統，誰入主白宮，可能都不會給莫斯科帶來任何改變，他也說，美國的法院顯然已經淪為鬥爭前總統川普的政治工具。

《路透》指出，普丁在 2022 年全面入侵烏克蘭後，莫斯科和華府的關係已降至 1962 年古巴飛彈危機以來的最低水準。

普丁在周三指責拜登政府犯了一個又一個錯誤，他聲稱這是在「消耗」美國的政治制度和全球領導地位。

當外媒問及美國總統大選的結果是否會影響莫斯科時，他表示：「基本上，我們不在乎（誰當選）」。

他稱現任總統拜登是一位具有可預測性的老派政治人物，並表示莫斯科不會干涉美國內政。

普丁在回答烏克蘭戰爭何時結束的問題時表示，拜登曾就此給他寫過一封信，普丁也以書面形式回覆了拜登。

普丁在信中說，結束這場戰爭的前提，是美方停止向烏克蘭供應武器。美國停止提供烏克蘭武器，戰爭就會在兩、三個月內落幕。

此外，普丁直言，川普在擔任總統時破壞了美俄關係，如果川普打贏總統選戰，很難說這一次會有什麼不同。

「我方與川普先生從未有過任何特殊關係，事實是川普開始對俄羅斯祭出大規模制裁，退出了中短程飛彈條約。」普丁說。