〈能源盤後〉OPEC+逐步結束減產 供應過剩前景加劇 原油連跌5日

鉅亨網編譯許家華 2024-06-05 06:07

國際油價周二 (4 日) 創二連續第五個交易日下跌，因為石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 周末決定今年稍晚開始撤除部分減產措施，引發市場對供應過剩前景的擔憂。

分析師指出，前一日疲軟的數據引發市場對美國經濟前景的擔憂，也加劇了對需求前景的擔憂。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 97 美分或 1.3%，收每桶 73.25 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 84 美分或 1.1%，收每桶 77.52 美元。

Brent 和 WTI 原油周二均連續第五日收低，亦雙雙收在 2 月初以來最低點。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.35 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.5% ，收每加侖 2.29 美元。

7 月交割的天然氣價格大跌 6.2%，收每百萬 Btu 2.59 美元，幾乎吐回周一的 6.5% 漲幅。

市場驅動力

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示，OPEC + 周日決議沿用低產量配額，但「市場更加關注短期供需平衡，並認為 OPEC + 的舉措並不令人印象深刻。」

WTI 和 Brent 原油周二觸及 2 月初以來最低收盤價。前一日投資者也因對 OPEC + 的決定做出反應，令油價跌至 4 個月低點。OPEC + 決定自 10 月起，在 12 個月的時間內逐步撤除一系列 8 個成員國內合計 220 萬桶 / 日的自願減產配額。

OPEC + 周日也同意將約莫 366 萬桶 / 日的減產措施延長至 2025 年年底，該措施原定今年底到期。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「石油市場價格疲軟表明，市場參與者質疑 OPEC + 能否在不冒供應過剩風險的情況下逐步減少自願減產。」

OPEC + 周日也同意將約莫 366 萬桶 / 日的減產措施延長至 2025 年年底，該措施原定今年底到期。

「雖然秋季的情況並非如此，但鑑於隱性市場平衡，來年確實適用。 OPEC + 顯然指望石油需求大幅復甦。」

然而，供應管理協會 (ISM) 周一公佈的美國製造業指數疲弱，引發市場對美國經濟前景的擔憂。該指數自上月的 49.2% 跌至 5 月的 48.7%，為 3 個月來的最低點。數值低於 50% 意味製造業正在萎縮。