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鉅亨速報

營收速報 - 聯茂(6213)5月營收26.54億元年增率高達54.61％

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 16:15

聯茂(6213-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣26.54億元，年增率54.61%，月增率15.75%。

今年1-5月累計營收為111.02億元，累計年增率12.09%。

最新價為107.5元，近5日股價下跌-9.36%，相關零組件業下跌-1.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2293 張
  • 外資買賣超：-1705 張
  • 投信買賣超：-358 張
  • 自營商買賣超：-230 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 26.54億 55% 16%
24/4 22.93億 19% 8%
24/3 21.30億 -5% 24%
24/2 17.22億 -17% -25%
24/1 23.03億 18% 7%
23/12 21.54億 -8% -4%

聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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