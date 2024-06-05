營收速報 - 聯茂(6213)5月營收26.54億元年增率高達54.61％
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 16:15
今年1-5月累計營收為111.02億元，累計年增率12.09%。
最新價為107.5元，近5日股價下跌-9.36%，相關零組件業下跌-1.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2293 張
- 外資買賣超：-1705 張
- 投信買賣超：-358 張
- 自營商買賣超：-230 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|26.54億
|55%
|16%
|24/4
|22.93億
|19%
|8%
|24/3
|21.30億
|-5%
|24%
|24/2
|17.22億
|-17%
|-25%
|24/1
|23.03億
|18%
|7%
|23/12
|21.54億
|-8%
|-4%
聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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