電腦展後AI股衝力反而減弱，市場資金轉向那邊?

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 20:00

大盤在上週二創新高後，指數拉回整理，主要是全球股市也大多拉回。近期外資也開始倒貨，今日指數雖然上漲，但是強勢族群散熱、機器人普遍都拉回，電子股是不是已經電腦展利多出盡，資金會轉到其他族群嗎?

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，這兩年生技已經跟過去不一樣，主要是生技大廠保瑞 (6472-TW)、美時(1795-TW) 的獲利拉升，而市值最大的藥華藥 (6446-TW) 在今年第一季也轉虧為盈，生技擺脫過去的本夢比，而生技的獲利王保瑞 (6472-TW) 當然也成為市場焦點之一。保瑞 (6472-TW) 去年以 2.1 億美元 (66 億台幣) 收購美國 Upsher-Smith Laboratories US100% 股權，在今年第二季開始認列 USL 業績，完整貢獻後 EPS 可多 10-15 元，另外乾眼症新藥原廠市場銷售高達 23 億美金，已經過認證準備出貨，這會是台灣首項在美國上市的眼藥，也可見一路併購的保瑞，核心能力也一路擴大。

阮蕙慈分析師指出，接下來獲利好技術能力又強的公司會特別受到市場注意，例如桓達 (4549-TW) 今天再度漲停，從上次分享後已經連噴好幾根，桓達在自動化感測，包括液體和氣體，擁有超過 45 年經驗，產品涵蓋溫度、流量、壓力和液位，現為全球液位感測器領導製造商。未來 AI 散熱導入水冷，必須監控液體是否有正常，冷卻液洩漏或自然消耗也很重要，市場夠大全球又沒有幾家，該公司已經拿下多家 ODM 大廠訂單，股價自然是要噴出。

阮蕙慈分析師強調，台灣的隱形冠軍還有 RFID 大廠永道 (6863-TW)，該公司是全球最大的 RFID 標籤 ODM 廠，與上游晶片商 Impin 及 NXP 合作關係密切，產品已經廣泛應用在服飾、零售、物流、醫療、電網等民生消費市場，RFID 取代傳統的條碼管理市場正快速擴大。永道(6863-TW) 因為訂單大好將積極擴產，越南廠、台灣廠及揚州廠三地同步擴廠，永道 1Q 營收獲利都創歷史新高，4 月單月 EPS 達 1.18 元，未來幾季隨著產能攀升，業績將逐季走高，股價可望走出基本面突破的主升段。

現階段資金不只限於電子，電子仍以台積電、鴻海為主，高獲利的個股將開始起漲，阮蕙慈分析師表示，大家可以留意類股中的隱形冠軍。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

金融阮實力 LINE: @power8888

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