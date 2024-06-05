耶魯、普林斯頓前20名都沒！麻省理工連13冠 台大排68北大14中國最佳 亞洲最強是它

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 15:49

英國高等教育調查機構 QS 在當地時間周二 (4 日) 發布 2025 年世界大學排名，麻省理工學院連 13 年居冠，倫敦帝國理工學院自 2014 年後重返全球第二名，之後依序為牛津、哈佛、劍橋，亞洲排名最佳的則是新加坡國立大學，排全球第八，中國北京大學也由去年第 17 名上升至第 14 名，為亞洲次佳排名，中國清華大學位列全球第 20 名，台灣大學則進步一名至 68 名，是台灣唯一進世界百大的學校。

從不同國家和地區來看，美國科研和學術聲譽依然強勢，25 所大學進入全球百大，四所排在前十名，前 50 強也佔據 16 席，英國則在全球前 5 名中佔據 3 個席位，且在國際學生比例方面表現出色，獲得全球第二高的平均得分，僅次於沙烏地阿拉伯。

澳洲在亞太地區的國際研究網路指標中處於領先地位，前十名中佔據 9 個席位且有 3 所大學躋身綜合排名全球前 20 強，墨爾本大學 13 名，雪梨大學 18 名，新南威爾斯大學 19 名，除西澳大學有所下降外，排名均有所上升，一共有 9 所大學進入世界百大。

新加坡國立大學繼續保持亞洲第一、世界第八的地位，南洋理工大學也從去年 26 名升至 15 名。

日本則是所有主要亞洲高等教育體系中下降最明顯的國家，63% 上榜大學排名下降，延續長達十年的下滑趨勢。

此外，美國大學排名也有所有下滑，史丹佛從第 5 名掉至第 6 名，柏克萊加州大學更掉出前十名至第 12 名，康乃爾也從 13 名退至 16 名，芝加哥、普林斯頓跟耶魯更跌出全球前 20 強名單。

本次排名中，近 7 成中國大學排名上升，共有 71 所進入排名，46% 上榜大學進入全球前 500 大學，其中清華重返全球前 20，北大進一步攀升，五所中國大學躋身全球前 50 強，其中 4 所排名有所上升，香港則在去年集體退步後全員回升，香港大學從去年 26 名上升至第 17 名，香港中文大學從 47 名升至 36 名，香港科技大學從 60 年升至 47 名。

入榜的中國大學中，前十名有七所排名較去年有所上升，其中排名升最多的是同濟大學，從全球第 216 躍升至 192，這也是同濟大學首次躋身全球前 200 名。

中國大學在擁有十所或更多上榜大學的亞洲國家和地區中，以 61.5 的「平均每位教師論文被引用數」得分脫穎而出。QS 採用的評比指標包括「學術聲望」(40%)、「雇主評價」(10%)、「平均每位教師論文被引用數」(20%)、「師生比」(20%)、「國際教師」(5％) 及「國際學生」(5％) 等 6 項。

在 QS 研究影響力衡量標準的「平均每位教師論文被引用數」指標中，全球前百強大學中有 24 所來自中國，其中 6 所更進入全球前 20 強，顯示中國大學在研究產出和全球學術影響力上表現強勁。