〈陸港盤後〉 中國服務業PMI報喜 投資人不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（5 日）收盤齊跌，滬指跌 0.83%，中國 5 月財新服務業採購經理人指數（PMI）報喜，寫下去年 8 月以來新高，但投資人不領情。

滬指周三收盤跌 0.83% 報 3,065.4 點，深證成指跌 0.8% 報 9,393.61 點，創業板指跌 0.54% 報 1,833.55 點。兩市成交額合計人民幣 6,886 億元。

房地產、家電、家居類股下跌，有色、化工、鋼鐵、石油、釀酒、煤炭、電力等族群均走低。

香港恒生指數周三收盤跌 0.1%，報 18,424.96 點，恒生科技指數漲 0.3%，報 3,807.73 點。

《財新網》周三公布的數據顯示，5 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 54，較 4 月上升 1.5 個百分點，寫下 2023 年 8 月以來新高，連續 17 個月處於榮枯線上方。

5 月財新製造業 PMI 上升 0.3 個百分點至 51.7，為 2022 年 7 月來最高。在製造業和服務業景氣雙雙改善帶動下，當月綜合 PMI 上升 1.3 個百分點至 54.1。

中國國家統計局上周五公布的數據顯示，5 月製造業 PMI 下降 0.9 個百分點至 49.5，服務業商務活動指數升 0.2 個百分點至 50.5。製造業 PMI 大幅回落至榮枯線下，拖累當月綜合 PMI 回落 0.7 個百分點至 51，為近三個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5 月製造業和服務業供需擴張加速，尤其是服務業需求增速強勁，製造業和服務業出口向好，市場情緒樂觀，服務業就業由降轉升，帶動綜合就業指數近九個月以來首次重回擴張區間。

不過，王喆坦言，就業壓力偏大、需求弱於供給，依然是當前經濟面臨的突出問題，原因仍是社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素所致。