港股連3漲！今年上市公司大買庫藏股 規模激增逾1.7倍至3800億

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 12:07

香港股市今 (5) 日朝連三日漲勢邁進，恒生指數 (HSI) 今年迄今上漲約 9%，最新數據顯示，上市公司實施庫藏股熱度依舊不減，今年截至周一 (3 日) 實施庫藏股計畫的港股上市公司共 167 家公司，回購金額年增 175.12% 至 905.91 億港元 (約 3800 億台幣)，分別高過一年前的 99 家以及 329.28 億港元。

《上海證券報》報導，騰訊、滙豐、友邦、美團與東嶽集團回購金額位居前五名，分別為 342.94 億港元、163.22 億港元、98.67 億港元、67.74 億港元和 36.99 億港元。截至周一收盤，逾 6 成實施庫藏股的港股上市公司股價高過回購均價。

近期，多家港股公司拋出大手筆回購計畫，中國影音社群平台快手 5 月 22 日公佈今年首季財報的同時，宣布啟動新一輪股票回購計畫，打算 3 年內回購價值不超過 160 億港元的 B 類股票。去年 5 月，快手也實施 40 億港元的庫藏股計畫。截至周一，快手已回購 31.51 億港元的 B 類股票，回購進度達 78.78%。

此外，運動科技公司 KEEP 在 5 月 20 日盤前也宣佈，將增加最多 1 億港元用於新一輪庫藏股計畫，回購股票資金來自 IPO 所得款項外的自有財務資源。截至去年 12 月 31 日，KEEP 擁有的現金及現金等價物價值達 16 億人民幣。 5 月 20 日當日，KEEP 股價漲幅達 13.16%。

騰訊在 3 月 20 日更宣佈今年股票回購規模至少增加一倍，從去年 490 億港元增加至逾千億港元。該公司股價在公佈庫藏股計畫後一路攀漲，3 月 20 日至 6 月 3 日累計漲幅逾 32%。

在回購實力較強的情況下，新經濟龍頭的大規模回購對股價有提振作用，騰訊今日早盤股價一度漲高至每股 387.8 港元，此前實施回購均價為 322.56 港元，滙豐回購均價為每股 62.58 港元，近日最高漲至 69.15 港元。

滙豐週二也宣佈在英國及香港市場回購共 639.04 萬股股份，總金額 4.45 億港元。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，企業回購股票並註銷後股本將減少，在獲利總量不變情況下，將提升股東持股比例，讓股票升值，回購也有利於穩定投資人信心。