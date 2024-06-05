比亞迪、一汽、蔚來等首批入圍！陸四部門重磅公佈 智能駕駛腳步漸近

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 10:12

根據中國工信部週二 (4 日) 在官網發佈的資訊，在《關於開展智慧網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》(下稱《通知》)安排中，工信部、公安部、住房和城鄉建設部與交通運輸部（下稱四部門）確定 9 個進入試點的聯合體，其中包括比亞迪、一汽、長安、廣汽、蔚來等中國車廠。

《中國基金報》報導，四部門在去年 11 月發佈上述《通知》並開放試點申報，試點主體為汽車生產企業和使用主體所組成聯合體，在四部門組織專家對首次集中申報方案進行初審和擇優評審後，確定了 9 個進入試點的聯合體。

四部門下一步將按試點總體要求和工作目標有序推進試點實施，並基於試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加快健全完善智慧網聯汽車生產准入和道路交通安全管理體系，推動智慧網聯新能源汽車產業高質量發展。



此外，工信部也對智慧網聯汽車試點工作數個關鍵問題一一回覆。首先，關於確定進入試點的聯合體是否代表允許具備自駕功能的智慧網聯汽車上路通行？工信部指出，試點的組織實施共分五階段，分別是試點申報、產品准入試點、上路通行試點、試點暫停與退出、評估調整，當前僅完成試點申報階段的遴選，不代表具有自駕功能的智慧網聯汽車取得准入許可，或允許上路通行。

針對試點工作的預期效果，中國工信部稱表示，將引導智慧網聯汽車生產企業和使用主體促進產品功能、性能提升和產業生態的反覆運算優化。此外，還要加快智慧聯網汽車產品量產應用，帶動汽車與新能源、AI、資通訊等產業融合。



中國工信部希望試點工作達成四大預期效果；一是引導智慧網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設，系統推進智慧網聯汽車產品技術創新、規模化發展和產業生態建設，其次則是基於試點實證，加速形成系統完備、務實高效的法律法規、管理政策和標準體系，加快推進智慧網聯汽車測試驗證、安全評估等支撐能力建設，為智慧網聯汽車規模化推廣應用奠定堅實基礎。



第三則為加快形成各部門、各地方橫向協同、縱向聯動的安全管理工作機制，探索更加系統完善的智慧網聯汽車產品研發生產、上路通行配套政策、基礎設施等環境建設，最後則是透過試點加快智慧網聯汽車產品量產應用，帶動汽車與新能源、AI、資通訊等產業融合，打造新質生產力，助力智慧網聯新能源汽車高質量發展。



另外，必須一提的是，近日中國多地傳來「車路雲一體化」佈局新進展，內蒙古自治區週二批准鄂爾多斯市新能源智慧網聯汽車車路雲一體化應用示範專案，福建省一天前也批准福州智慧網聯車路雲一體化啟動區示範建設審批類專案。



除上述城市外，長春、杭州等多地也已積極申報智慧網聯汽車「車路雲一體化」應用試點。