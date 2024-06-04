盤後速報 - 亞電(4939)下週(6月11日)除息0.5元，預估參考價22.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05
亞電(4939-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月4日)收盤價22.70元計算，預估參考價為22.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞電(4939-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為覆蓋膜。軟性銅箔基層板。補強板。近5日股價上漲1.1%，櫃買市場加權指數上漲1.41%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/11
|22.70
|0.5
|2.2%
|0.0
|2023/06/09
|17.25
|0.48
|2.78%
|0.0
|2022/06/02
|22.8
|1.4
|6.14%
|0.0
|2021/08/09
|25.45
|1.25
|4.91%
|0.0
|2020/07/06
|13.6
|0.25
|1.84%
|0.0
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