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鉅亨速報

盤後速報 - 亞電(4939)下週(6月11日)除息0.5元，預估參考價22.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05

亞電(4939-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月4日)收盤價22.70元計算，預估參考價為22.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞電(4939-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為覆蓋膜。軟性銅箔基層板。補強板。近5日股價上漲1.1%，櫃買市場加權指數上漲1.41%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/11 22.70 0.5 2.2% 0.0
2023/06/09 17.25 0.48 2.78% 0.0
2022/06/02 22.8 1.4 6.14% 0.0
2021/08/09 25.45 1.25 4.91% 0.0
2020/07/06 13.6 0.25 1.84% 0.0

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