余承東、雷軍都來了 大灣區車展爆了！

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 16:00

北京車展的餘溫還未消，潑天流量就來到了深圳。

六一兒童節這天，2024 粵港澳大灣區車展在深圳正式開幕。

無論是場地規模，還是觀展人數，居然都破紀錄了。

7 大展館，20 萬平方公尺，107 個汽車品牌，1,036 輛新車型同台亮相，不乏多款全國首發、華南首秀車。簡直是車迷狂歡派對，現場人山人海。

小米 (01810-HK) SU7 上市之後，由於雷軍親自帶貨，銷量遠超預期，5 月交付 8,630 台。同行都看到了老闆帶貨的影響力，於是，北京車展老闆成了新的流量密碼。

不少網友調侃：「北京車展不是來看車的，而是來看老闆的。」

深圳車展同樣如此，眾多業界大佬，更吸引了大量 IT 界名人和技術大咖參與，很多群眾不遠千里奔赴現場，可能不是為了看車，就是為了一睹大佬的風采。

雷軍更是在車展上立下了豪言壯志，6 月單月交付過 1 萬輛，全年保證 10 萬輛，並衝刺 12 萬輛的目標。

單車型 9 個月時間交 12 萬，對剛剛造車的小米來說，是一個不小的挑戰，小米能完成嗎？

華為余承東在鴻蒙智行展台開始了首場「老闆」直播。從手機圈轉戰車圈，不知道余大嘴的名言「遙遙領先」是不是依舊適用。

但可以肯定的是，鴻蒙智行展區熱度高得可怕，都快成了網紅打卡區了。擠都擠不進去，余承東當初說要幹翻 BBA 真不是一句空話。

值得一提的是，賣掉邁巴赫的周鴻禕又買車了，這次買的是問界 M9。

車展現場，余承東親自把車鑰匙交到了周鴻禕的手中，並表示選擇問界 M9 是「周總最正確的選擇」，可見他對自家產品多麼有自信。

喜提「大玩具」的周鴻禕，開心到像個孩子，說這是他活了 50 多年收到最好的六一兒童節禮物。

大佬就是不差錢，周鴻禕還表示將增購一輛享界 S9。看來，他計劃的買 7 輛新能源車的目標，很快就湊齊了。

買車這塊，周鴻禕還是很有發言權的，他已經成為國產新能源車的體驗官，行走的活招牌。

余承東曾表示做高端市場，不做 20 萬元以下的汽車，但情況似乎有變。周鴻禕在車展上建議華為推出更低價位的車型，人民幣 15-20 萬級才是中國老百姓主力購買的車型。