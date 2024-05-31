盤後速報 - 中電(1611)下週(6月7日)除息0.5元，預估參考價17.4元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05
中電(1611-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(5月31日)收盤價17.90元計算，預估參考價為17.4元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
中電(1611-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電器、照明產品等之製造與銷售及進出口貿易業務、。代理廠商產品之報價經銷及投標，委託廠商從事電器。加工製造及銷售，陶瓷及陶瓷製品製造業、衛浴批發。近5日股價上漲2.91%，集中市場加權指數下跌1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/07
|17.90
|0.5
|2.79%
|0.0
|2023/06/19
|19.3
|0.3
|1.55%
|0.0
|2022/07/21
|19.9
|0.8
|4.02%
|0.0
|2021/09/15
|10.1
|0.3
|2.97%
|0.0
|2020/06/15
|13.65
|1.2
|8.79%
|0.0
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