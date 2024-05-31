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鉅亨速報

盤後速報 - 中電(1611)下週(6月7日)除息0.5元，預估參考價17.4元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05

中電(1611-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(5月31日)收盤價17.90元計算，預估參考價為17.4元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

中電(1611-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電器、照明產品等之製造與銷售及進出口貿易業務、。代理廠商產品之報價經銷及投標，委託廠商從事電器。加工製造及銷售，陶瓷及陶瓷製品製造業、衛浴批發。近5日股價上漲2.91%，集中市場加權指數下跌1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/07 17.90 0.5 2.79% 0.0
2023/06/19 19.3 0.3 1.55% 0.0
2022/07/21 19.9 0.8 4.02% 0.0
2021/09/15 10.1 0.3 2.97% 0.0
2020/06/15 13.65 1.2 8.79% 0.0

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