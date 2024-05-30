鉅亨網新聞中心 2024-05-30 18:00

台股急漲，短期均線乖離擴大，震盪修正乖離，這是正常的多方整理，只要沒有跌破上升月線，多方趨勢不變，震盪拉回反而是機會。

大華國際投顧蘇建豐表示，AI 四大應用，AI 伺服器，AI PC，AI 手機，AI 相關 (機器人，監控，鏡頭)，持續關注。

蘇建豐從四月就開始持續操作機器人概念股，隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%，隱藏機器人二部曲 - 能率 (5392-TW) 大賺 + 51%，隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW) 大賺 + 32%，全部都是低檔佈局，安心獲利。

「隱藏機器人第四部曲」，與日本合作生成式 AI，推出智慧型機器人以及影像分析，快速切入 AI 商機，股價整理後突破完成大底型態，股價慢慢墊高，準備加速噴出，潛在上漲空間高達 + 40~50%，起漲點，把握最後上車機會。

京晨科第二 - 鉅祥 (2476-TW)，發展車用光學模組，加上工控 (工業機器人)，帶動營收和獲利成長，第一季獲利 1.14 元，年增 3.95 倍，蘇建豐公開操作，一路續抱，股價創高到 100 元，持股已經獲利 + 27%，本益比 20 倍左右，還有上漲空間，市場不知道的時候佈局，又是一次簡單的獲利。

「衛星悍將 - 鼎天 (3306-TW)」，全球衛星定位，無線通訊技術，未來 AI 應用所必須，切入 AI 鏡頭，第一季獲利年增 3.8 倍，股價整理 9 個月轉強，5/24 平盤附近開始佈局，連續兩天漲停，短線急漲過熱，先賣一半賺 + 14%，還有上漲空間 + 20~30%，第一時間卡位，簡單獲利。

5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元直接公開操作，後面漲到被處置，但是獲利好的處置，不會改變原本趨勢，迎接 9 根漲停，股價最高來到 142 元，處置中股價震盪難免，基本持股不含加碼，已經大賺 + 130% 以上，含加碼單獲利高達 + 200%，本益比現在才 14 倍，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。

蘇建豐繼續帶領會員朋友賺大錢，4 月和 5 月已經大賺 + 400% 以上，最強飆股都在蘇建豐掌握中！

【最新佈局】

「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半剛轉強，今天股價創近期高，潛在上漲空間 + 30~40%，起漲點，一起賺錢。

「閃耀發光」，旗下車用事業成長，開發穿戴裝置，今年營運回溫，股價站穩月線轉強，短線上漲空間 + 20~30%，把握獲利機會。

黃金粽飆股，來勢洶洶，留言 + 168 + 手機，一起賺錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

機器人大軍火熱演出，隱藏機器人就是「他」

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