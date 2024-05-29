盤後速報 - 台名(5878)下週(6月5日)除息2.5元，預估參考價46.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05
台名(5878-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(5月29日)收盤價48.50元計算，預估參考價為46.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
台名(5878-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為人身保險經紀人。財產保險經紀人。近5日股價上漲0.93%，櫃買市場加權指數上漲3.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/05
|48.50
|2.5
|5.15%
|0.0
|2023/06/15
|49.75
|2.7
|5.43%
|0.0
|2022/06/14
|49.5
|3.0
|6.06%
|0.0
|2021/07/16
|49.8
|3.2
|6.43%
|0.0
|2020/06/11
|49.2
|3.0
|6.1%
|0.0
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