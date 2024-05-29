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鉅亨速報

盤後速報 - 台名(5878)下週(6月5日)除息2.5元，預估參考價46.0元

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05

台名(5878-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(5月29日)收盤價48.50元計算，預估參考價為46.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

台名(5878-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為人身保險經紀人。財產保險經紀人。近5日股價上漲0.93%，櫃買市場加權指數上漲3.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/05 48.50 2.5 5.15% 0.0
2023/06/15 49.75 2.7 5.43% 0.0
2022/06/14 49.5 3.0 6.06% 0.0
2021/07/16 49.8 3.2 6.43% 0.0
2020/06/11 49.2 3.0 6.1% 0.0

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